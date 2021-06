TC Meerkerk biedt compact lidmaatschap aan in zomeruitdaging

MEERKERK • TC Meerkerk biedt deze zomer tennis aan voor sporters die een zomerstop hebben. Ook mensen die veel binnen sporten en in de zomer naar buiten willen, zijn van harte welkom om mee te doen aan de Zomer Challenge.

De Zomer Challenge is een compact lidmaatschap van drie maanden waarbij spelers, jong en oud, vrij kunnen tennissen wanneer het hen uitkomt. Daarnaast kunnen zij meedoen aan de clubactiviteiten die in die periode georganiseerd worden. De Zomer Challenge is niet alleen voor volwassenen, maar ook leuk voor kinderen die een zomerstop hebben van een sport of kinderen die willen ontdekken of tennis wat voor hen is.

Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met teamgenoten. Voor meer informatie, kosten en aanmelden zie www.tcm-meerkerk.nl/nl/tcm/zomerchallenge.