DTC De Mol organiseert Goede Doelen Molentocht

REGIO • Op zaterdag 3 juli organiseert de DTC (Dordtse Toer Club) De Mol de Goede Doelen Molentocht T.

De opbrengst van de Goede Doelen Molentocht zal dit jaar worden geschonken aan de stichting Boks4Nox en Ride4Kids

De Goede Doelen Molentocht heeft standaard een afstand van 120 kilometer en komt langs de mooiste plekjes van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Er is ook een kortere route van 80 km, voor wie wel sportief wil fietsen maar 120 km te veel vindt. Voor de afstanden van 120 en 80 kilometer geldt dat het dragen van een fietshelm verplicht is. Deze routes zijn uitermate geschikt voor de sportieve en recreatieve fietser.

Ook aan hen die een nog wat kortere afstand willen fietsen is gedacht. Daarvoor is er een prachtige route uitgezet van 40 kilometer door een mooi deel van de Alblasserwaard langs de riviertjes de Alblas en Graafstroom uitgezet en waarbij de molens van Kinderdijk zeker niet vergeten zijn.

Op alle routes is van veel moois te genieten. Te zien zijn de prachtige natuur met veenriviertjes, allerlei vogelsoorten inclusief de ooievaar en misschien -met een beetje geluk- de zilverreiger. En natuurlijk zijn er de talloze molens die in onze regio staan te bewonderen.

De routes zijn volledig uitgepijld, zodat verdwalen bijna onmogelijk is en ieder zijn (haar) eigen tempo fietsen kan. Ook zal de volgauto van DTC de Mol van de partij zijn, zodat eventuele panne aan de racefiets snel en vakkundig verholpen kan worden.

De start vindt plaats vanaf het clubhuis van DTC de Mol, Vogelaarsweg 6 (Recreatiegebied Hollandse Biesbosch) 3313 LL Dordrecht.

Inschrijven is mogelijk vanaf 07:15 uur. De vertrektijden voor de 120 kilometer zijn tussen 08:00 en 09:00 uur, de vertrektijden voor de 80 kilometer zijn tussen 09:00 en 10:00 uur, de vertrektijden voor de 40 kilometer zijn tussen 10:00 en 11:00 uur. Tot ongeveer 16:00 uur zal het clubhuis geopend blijven.

De deelname aan de Molentocht is mogelijk voor zowel leden als niet-leden van DTC de Mol. Om de inschrijving coronaproof te laten verlopen, is voor deze toertocht voorinschrijving mogelijk via: www.fietssport.nl/inschrijven/50825.

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro voor de afstand van 120 kilometer, 4 euro voor de afstand van 80 kilometer en 3 euro voor de afstand van 40 kilometer. NTFU-leden ontvangen een korting van euro. Een extra vrijwillige bijdrage van minimaal 1 euro aan het goede doel wordt zeer op prijs gesteld.

Voor de leden van de NTFU zal gebruik van het Scan & Go systeem gemaakt. Kleed- en douchegelegenheid is ons clubhuis aanwezig.?