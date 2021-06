Moeder Frenkie de Jong in NOS Jeugdjournaal

• Frenkie de Jong met zijn familie in Camp Nou.

ARKEL • Het NOS Jeugdjournaal ging met het oog op het zondag beginnende EK-voetbal langs bij Marjon de Bruijn, de moeder van Frenkie de Jong.

Regelmatig komt Frenkie de Jong even naar huis, in Arkel. Gewoon om te kletsen met moeder Marjon en broer Youri. En als langskomen geen optie is, wordt er gebeld en geappt.

Ook toen verslaggever Noortje langskwam, werd er even snel contact gezocht.

Hoe dat ging? Klik hier en bekijk de video.