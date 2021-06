ASV Arkel 3 scoort Café De Muizenval als tenue sponsor, samen met Autobedrijf Motech

ARKEL • De bijna complete selectie ging voor de training van afgelopen donderdag samen met de grote animator van dit geheel, Mhamed el Mousati van Motech uit Arkel, ook wel beter bekend als Mo op de foto.

Mo is er in geslaagd als leider en trainer van zijn ‘dreamteam’ om zelfs vier sponsoren in totaal te vinden. Hij kreeg dan ook een groot applaus van het hele team voor deze complete set met een prachtig nieuw tenue, jacks, polo’s en tassen.

Het leuke is ook dat De Muizenval weer terug is als sponsor. Deze al eeuwen oude bekende ASV Arkel stamkroeg is een bekend fenomeen en Daigor Antonio vond het dan ook hoog tijd om iets terug te doen. Daarnaast zorgden John Dekker van JADD Uitzendbureau en Roy van Mildert van Uwverhuishulp.nl voor de mooie jacks.