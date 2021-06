Oud-international Floris van Rekom keert bij Sliedrecht Sport terug op het oude nest

SLIEDRECHT • Eredivisionist Sliedrecht Sport heeft toch nog een extra speler aan de Heren 1-selectie toegevoegd. Met de terugkeer van Floris van Rekom op ‘het oude nest’, voegt het team een oud-international én voormalig landskampioen en bekerwinnaar in Nederland en Frankrijk aan de gelederen toe.



“Met de komst van Floris krijgen we een sterke speler en brok aan ervaring bij het team”, aldus trainer-coach Paul van der Ven. “Daarmee komt er nog meer een betere balans tussen talentvolle en ervaren spelers. Floris zal jonge spelers verder kunnen inspireren om het maximale uit zichzelf te halen en door te groeien naar de top van Nederland.”



Perugia, Antwerpen, Tours en Frankfurt

De vorige maand 30 geworden Van Rekom doorliep de gehele jeugdopleiding bij Sliedrecht Sport en speelde een seizoen in Heren 1. Voor het seizoen 2009-2010 verhuisde hij naar SV Dynamo Apeldoorn. Hiermee won hij de landstitel, twee nationale bekers en een Supercup.

In het seizoen 2012-13 speelde de 1,97 meter metende passer-loper voor Sir Safety Perugia Volley in Italië, gevoIgd door seizoenen bij de Belgische volleybalclubs VC Argex Duvel Puurs en Topvolley Antwerpen. Daarna speelde hij vanaf 2015-2016 drie seizoenen bij het Franse Nantes Métropole Volley Rezé. Dit leverde een transfer op naar Tours Volleybal waarmee hij in 2018-2019 zowel de Franse beker won als landskampioen werd.

De afgelopen twee seizoenen speelde Van Rekom voor United Volleys in Frankfurt.



Oranje

Sinds zijn tijd bij Dynamo komt de geboren Sliedrechter uit voor Oranje. In 2012 won hij daarmee de Europese volleyballeague. In totaal speelde hij zo’n vijftig interlands.



Floris van Rekom: “Het voelt goed om weer thuis te zijn. Nu gaan we kijken of we mee kunnen doen om een prijs dit seizoen.”



Selectie komend seizoen

Het team voor 2021-2022 ziet er dan definitief als volgt uit: spelverdelers Niels Vermeulen en Rick van der Sluis, libero’s Mart de Groot en Joël Blokland, diagonalen Marius den Hartog en Ivar de Waard, middens Jesper van Muijden, Raygid Isenia en Jorg de Waard en passer-lopers Bart Yark, Martijn de Haan, Erik van der Schaaf en Floris van Rekom.