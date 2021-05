Sterke bezetting KorfbalTotaal Cup in Lexmond: landskampioen PKC/Vertom tegen TOP/Litta

LEXMOND • Het nieuwe korfbalseizoen wordt zaterdag 28 augustus door LKV Het Bosch ingeluid met de vierde editie van de KorfbalTotaal Cup. Dit jaar gaat de wedstrijd met verschillende innovatieve spelregels tussen landskampioen PKC/Vertom en directe concurrent TOP/LITTA uit Sassenheim. Oftewel: een topbezetting.

Het is de Lexmondse organisatie gelukt landskampioen PKC/Vertom uit Papendrecht en directe concurrent TOP/LITTA uit Sassenheim te strikken. De wedstrijd staat onder leiding van Peter van der Terp en Hardinxvelder Stan de Groot, die onlangs de zaalfinale in Ahoy mochten fluiten.

De eerste teams van VIKO uit Vianen en Nova uit Bilthoven de voorwedstrijd. Hoofdsponsor is sportshop KorfbalTotaal.nl.

Innovatief

De KorfbalTotaal Cup kenmerkt zich door haar innovatieve opzet. De teams spelen om prijzengeld in sets. Iedere set van 12,5 minuut zuivere speeltijd is er € 250 te winnen. Bij een gelijke stand aan het einde van een set is er 1-tegen-1 shoot-out tussen twee spelers om de set te beslissen. Het team dat overall wint krijgt daarnaast een bonus. In totaal is er, inclusief de overall winst, maximaal € 1.800 te verdienen.

De teams spelen daarnaast net als in de zaal met schotklok en een live DJ zorgt bij iedere doelpunt voor de sfeer.

Voor relaties en sponsors is er een VIP-paviljoen met een gesprek/ interview met oud-scheidsrechter Mario van der Ende over innovaties in sport en bedrijfsleven.

De wedstrijd tussen PKC/ Vertom en TOP/LITTA start om 17.00 uur. De voorwedstrijd tussen VIKO en Nova start om 15.30 uur. Voor deze teams bedraagt de prijzenpot € 250.

Bij het event is een corona-protocol van toepassing gekoppeld aan de maatregelen van dat moment.