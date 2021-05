Vera Mulder en Eline de Haan completeren landskampioen Sliedrecht Sport

SLIEDRECHT • Met de toevoeging van Vera Mulder en Eline de Haan is het team compleet waarmee Sliedrecht Sport komend seizoen op jacht gaat naar de zevende landstitel.

De Drentse Vera Mulder begon haar volleybalcarrière bij Volleybalvereniging Dalen, speelde twee jaar in het TalentTeam en kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor Team Eurosped.

“Ik ben erg blij met haar komst naar Sliedrecht”, aldus trainer-coach Vera Koenen. “Ze is een sterke diagonaal, zowel aanvallend als blokkerend. Met haar erbij krijgen we aanvallend veel mogelijkheden.”



Knallen

Vera Mulder: “Na de revalidatie van mijn knieblessure was ik totaal verrast toen ik werd benaderd door Sliedrecht Sport. Overleg met de artsen en mijn eigen vertrouwen, hebben mij doen besluiten om er weer volledig voor te gaan. Ik denk dat Sliedrecht de juiste omgeving is om terug op mijn oude niveau te komen. De ervaring van de club, trainers en speelsters kunnen mij goed helpen in mijn verdere ontwikkeling en ik heb heel veel zin om alle ballen weer vol in het veld te knallen.”



De andere nieuweling bij Dames 1 is Eline de Haan. Vanwege Corona was ze al sinds januari bij D1 aangesloten, maar nu maakt ze dus de officiële stap vanuit Dames 2. Begonnen bij Capelle Nieuwerkerk, kwam ze in 2014 naar de Sliedrechtse jeugd. Na Dames 3 en 2 is het voor de negentienjarige spelverdeelster dan nu tijd voor het blauw-witte vlaggenschip. Dit overigens net als haar broer Martijn, die in Heren 1 speelt.



Verdiende stap

“Een verdiende stap”, licht Vera Koenen toe. “Ze heeft veel vooruitgang geboekt. We hebben de afgelopen twee jaar extra veel aandacht aan talentontwikkeling gegeven om talenten binnen de club klaar te stomen voor het topniveau van Dames 1. Eline is daar een duidelijke exponent van. Ze is nog jong en kan én gaat binnen Dames 1 nog veel stappen zetten.”



Droom

Eline de Haan: “Toen ik twaalf jaar was, maakte ik de overstap naar Sliedrecht Sport, met als droom om later eens in Dames 1 te spelen. Mooi dat ik dat nu heb gehaald. Van komend seizoen verwacht ik veel te leren van de ervaren speelsters die er zitten. Ik hoop dat ik het team op een hoger niveau kan zetten en mezelf verder kan ontwikkelen als speelster.”



Team compleet

Hiermee is het Eredivisieteam 2021-2022 van Sliedrecht Sport D1 compleet. Emma Rekar is de libero. De spelverdeling is in handen van Rochelle Wopereis en Eline de Haan. Op het midden: Carlijn Ghijssen-Jans, Denise de Kant en Pascalle Cnossen. De diagonaal-posities zijn voor Jolijn de Haan, Kirsten Wessels en Vera Mulder en als passer-lopers zijn Christie Wolt en Julia Joosten inzetbaar.



De twaalfde plek binnen het team wordt wederom vrijgehouden om talenten van Dames 2 te laten aanhaken en versneld door te laten stromen naar Dames 1. Afgelopen seizoen acteerde Pascalle Cnossen in deze rol. Komend seizoen zal passer-loper Dagmar Mourits, in eerste instantie, vanuit deze positie meetrainen en -spelen.



Staf

Wat de staf betreft, werd eerder al bekend dat de contracten met hoofdcoach Vera Koenen en assistent trainer-coach Mark Roper verlengd zijn tot aan het einde van komend seizoen. Als teammanager volgt Judith de Vries Carel van Rijsbergen op. Judith is oud-Dames 1-speelster van Sliedrecht Sport. André Schild blijft op zijn post als data-analist.