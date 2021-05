Sliedrecht Sport voor vijftiende keer Europa in

SLIEDRECHT • Landskampioen Sliedrecht Sport heeft de vrouwenhoofdmacht ingeschreven voor de Challenge-cup (Europacup III). Het is het vijftiende seizoen dat de blauw-witte ploeg de Europese arena in stapt. De eerste ronde wordt gespeeld op 27 oktober en 3 november.

Met dank aan het landskampioenschap heeft Sliedrecht Sport zich gekwalificeerd voor Europees volleybal. Vanwege sportieve en organisatorische redenen is daarbij gekozen voor inschrijving in de Challenge-cup.



Tijdens de loting op 25 juni in Luxemburg wordt bekend gemaakt wie de tegenstander wordt.



De financiële afdekking van het Europese avontuur is nog niet geheel rond, maar gezien de trouwe en enthousiaste groep sponsoren rond de vereniging, heeft Sliedrecht Sport het vertrouwen het budget binnenkort akkoord te kunnen geven.



Heren 1 niet Europa in

Voor Heren 1 van Sliedrecht Sport is besloten om niet in te schrijven voor het Europacup-toernooi. Met de knappe vierde plek in de competitie had ook dit team recht op een Europese plaatsing, maar hier is gekozen om de financiële ruimte in het team te investeren en door te groeien binnen de nationale competitie.