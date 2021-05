Sliedrecht Sport heeft selectie heren 1 rond en wil aanval op top-3 openen

• Een groot deel van de huidige H1-selectie is komend seizoen ook weer in het hoogste blauw-witte team te bewonderen. (Foto: Pim Waslander)

SLIEDRECHT • De twaalf namen van de Heren 1-selectie, waarmee Sliedrecht Sport komend seizoen de aanval op de traditionele top 3 in de Eredivisie opent, zijn bekend. Ook met libero Joël Blokland en middenaanvaller Jorg de Waard is contractverlenging bereikt. De staf is eveneens rond.



Blokland blijft ook, net als in 2020-2021 de bedoeling was, in Heren 2 als libero spelen. De Waard kwam afgelopen seizoen door de gevolgen van een coronabesmetting nauwelijks aan spelen toe, maar hoopt dat in 2021-2022 recht te kunnen zetten.

Samen met diagonalen Marius den Hartog en Ivar de Waard, passer-lopers Bart Yark en Martijn de Haan, spelverdelers Niels Vermeulen en Rick van der Sluis en libero Mart de Groot waren zij afgelopen seizoen ook al actief in het blauw-wit.



Nieuwkomers

Het dozijn wordt vervolmaakt door nieuwkomers Erik van der Schaaf (passer-loper) Jesper van Muijden (midden) en Raygid Isenia (midden). De eerste twee spelers komen over van Bekerwinnaar Lycurgus. Isenia speelde hiervoor bij PDK Huizen.



Ook staf compleet

Ook de staf rond het team is geheel op orde en is ongewijzigd ten opzichte van eind vorig seizoen: Paul van der Ven (trainer-coach), Marnix Elbers (assistent trainer-coach), Mark Roper (assistent trainer), Sandra Vonk (teammanager), Christy van Buren (data-analist) en Brian Cleton (algemeen assistent).

De medische staf wordt gevormd door fysiotherapeuten Martijn Michielse en Renate Ouderkerk van Fysiotherapie Fysique en stagiaire fysiotherapie Annick Verweij.