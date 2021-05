Tour de France in 2024 of 2025 mogelijk door de Alblasserwaard

ROTTERDAM/ALBLASSERWAARD • Rotterdam wil in 2024 of 2025 de start van de Tour de France in huis halen. Met een derde etappe die de renners vanuit Rotterdam langs de Merwede naar Gorinchem voert.

Het bidbook is donderdag door burgemeester Aboutaleb en wethouder De Langen overhandigd aan Tourdirecteur Christian Prudhomme.

Als Rotterdam de Tourstart van 2024 of 2025 toegewezen krijgt, zal deze starten met een proloog (individuele tijdrit) door het centrum van Rotterdam met onder meer de Willemsbrug en de Erasmusbrug.

De tweede etappe zal gaan over 175 kilometer en heeft Den Haag als finishplaats. Het peloton komt dan onder meer door Krimpen a/d IJssel.

Op maandag zal etappe 3 wederom starten in Rotterdam. De renners rijden naar Dordrecht en langs de Merwede naar Gorinchem. Via Zaltbommel wordt koers gezet naar Brabant en Limburg, waar de finish in Valkenburg zal liggen.



• Het beoogde routeschema van de derde etappe. - Foto: Gemeente Rotterdam

De Grand Départ wordt toegewezen door de ASO, de organisator van de Tour de France. De startplaatsen van 2021 (Brest), 2022 (Kopenhagen) en 2023 (Bilbao) zijn inmiddels bekend.

In 2010 haalde Rotterdam de Grand Départ al eens binnen. In 2015 startte de Tour voor de laatste keer in Nederland, toen in Utrecht.