SteDoCo bestaat op de kop af 75 jaar

HOORNAAR • SteDoCo bestaat donderdag 15 april op de kop af 75 jaar. Door de samenvoeging van de Hoogbloklandse VoetbalVereniging (HVV) en Houd Braaf Stand (HBS) ontstond op die datum in 1946 Sterk Door Combinatie (SteDoCo).

‘Er is veel veranderd en dat is goed en normaal, omdat de hele maatschappij verandert’, meldt voorzitter Jan den Hartog op de clubwebsite. ‘Maar aan de doelstellingen van de vereniging verandert nagenoeg niets. Waarvoor hielden en houden we een sportvereniging actief: dat is een belangrijke missie die al 75 jaar staat bij SteDoCo en daarbij komt dat ook de visie naar de toekomst niet zal veranderen’.

Receptie en feestdag

Vanwege de coronamaatregelen is de viering van het jubileum voor SteDoCo nog even koffiedik kijken. Maar de voorbereidingen zijn volop bezig en er zijn enkele streefdata gepland, waaronder een receptie op vrijdagavond 2 juli en een feestdag op zaterdag 3 juli. Mocht dit niet haalbaar blijken, dan zullen nieuwe data worden gekozen. ‘We rekenen er zeker op dat de vieringen dit jaar nog georganiseerd kan worden’, aldus Den Hartog.