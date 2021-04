Kroniek over 75 jaar SV Noordeloos

NOORDELOOS • Binnenkort verschijnt een boek over het 75-jarig bestaan van Sportvereniging Noordeloos. De kroniek van de hand van Henk Bovekerk sr. zal gratis worden aangeboden aan alle leden en sponsors.

SV Noordeloos bestond op 6 juli 2020 75 jaar. Vanwege de coronamaatregelen heeft de club het jubileum nog niet groots kunnen vieren. Maar met de verschijning van de jubileumkroniek kondigt zich nu wel een feestelijke gebeurtenis aan.

Erelid en oud-voorzitter Henk Bovekerk sr. is in het archief van de Noordelose voetbalvereniging gedoken. Op basis van oude documenten en van zijn eigen geheugen stelde Bovekerk een kroniek samen.

Krijgsgevangenen

In het boek wordt onder meer beschreven dat de voetbalvereniging feitelijk een stuk ouder is dan 75 jaar. En dat het eerste veld na de heroprichting in 1945 werd aangelegd door krijgsgevangenen. Ook wetenswaardig: SVN promoveerde in 1970 op voorspraak van een bondsbestuurder die in Noordeloos schulden had gemaakt...

Bovekerk haalde nog veel meer van dergelijke feiten en anekdotes boven water.

Bestellen

SVN doek het boek cadeau aan alle leden die daar interesse in hebben (één exemplaar per huishouden). Extra exemplaren kunnen tegen betaling worden besteld, ook door geïnteresseerden die geen lid zijn van de club. De prijs van de kroniek zal circa 18,50 euro bedragen.

Bestellingen kunnen voor 1 juli worden gemaild naar: svn75jaar@hotmail.com.. In het e-mailbericht naam, adres, postcode, woonplaats en het aantal gewenste exemplaren vermelden.