Open training en Oranje Festival bij vv Peursum in Giessenburg

GIESSENBURG • Omdat een feestelijke opening van het nieuwe sportpark vanwege corona nog even op zich laat wachten, heeft vv Peursum vast twee leuke open activiteiten gepland voor de jongste leden (én niet-leden).

Op woensdag 14 april (13:30-15:00 uur) is er een open training voor (mini)pupillen en hun vriendjes/vriendinnetjes in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar. Er worden diverse trainingsvormen voor de deelnemers uitgezet. Wie het leuk vindt om hieraan deel te nemen kan zich aanmelden via wim-marry@tele2.nl of 06-24240233.

Oranje Festival

Op woensdag 19 mei (11:00-18:00) is er een Oranje Festival voor leden en niet-leden in de leeftijdscategorie tot 12 jaar. Er worden allerlei leuke voetbalactiviteiten georganiseerd, die in het teken staan van Oranje. Aanmelden kan via www.knvb.nl (oranjefestival/peursum/283).