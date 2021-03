Bart van Soest uit Bleskensgraaf naar NK dammen

BLESKENSGRAAF • Bart van Soest (12) uit Bleskensgraaf mag over enkele maanden naar het Nederlands kampioenschap dammen.

Hij maakt bij de pupillen dan kans om de beste van Nederland te worden. De voortekenen zijn in ieder geval goed. Tijdens de afgelopen week gehouden halve finale eindigde hij als eerste.

“Daarmee deed hij het nog beter dan ik had gedacht”, stelt Arie van Genderen van damvereniging De Kroonschijf, waar Bart lid van is. “Ik had ingeschat dat hij bij de besten zou horen, maar een eerste plaats is echt een bijzondere prestatie.”

Voorronde

Het deelnemersveld was met veertig jonge dammers uit provincies als Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland namelijk goed gevuld. “Normaal is er nog een voorronde in de regio, maar vanwege de coronamaatregelen is die ronde overgeslagen. Damverenigingen konden zelf aangeven welke dammer zij het meest kansrijk vonden. Wij hebben Bart aangemeld.”

De halve finale verliep overigens online. Met een nauwkeurige controle of er niet vals gespeeld zou worden. “De jury van de Nederlandse dambond heeft alle partijen nagespeeld om te kijken of er sprake was van hulp met bijvoorbeeld een computer. Dat merk je gauw genoeg aan de zetten. Maar dat bleek gelukkig, zoals al wel verwacht, bij geen enkele partij het geval.”

Uitgesteld

De finale staat gepland in juni. “Of dat op de gewone manier kan, is afhankelijk van de coronamaatregelen. Het zou nog een maand uitgesteld kunnen worden. Als het echt niet anders kan, worden de finalewedstrijden online gespeeld, maar we hopen echt dat ze straks gewoon achter de damborden zitten.”