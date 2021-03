Jeanne Korevaar in klassieker Gent-Wevelgem in het voorste gelid

BELGIË/BABYLONIËNBROEK • Jeanne Korevaar (Liv Racing) is zondag 29e geworden in de Vlaamse wielerklassieker Gent-Wevelgem. De wielrenster uit Groot-Ammers zat in de voorste groep en finishte in dezelfde tijd als de winnares, haar voormalig ploeggenote Marianne Vos. De kopvrouw van de ploeg van Korevaar, Lotte Kopecky, kwam als tweede over de meet.

De koers van 141 kilometer, waarin Nederlandse klasbakken als Anna van der Breggen en Annemiek van Vleutel ontbraken, werd opengebroken op de laatste beklimming van de Kemmelberg.

Longo Borghini probeerde het uit alle macht, maar het draaide uit op een sprint van een uitgedund peloton. Marianne Vos ging van ver aan en er kwam niemand meer overheen. Belgisch kampioene Lotte Kopecky werd tweede, Lisa Brennauer derde.