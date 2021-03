‘Fabio Jakobsen maakt mogelijk in april zijn rentree in Ronde van Turkije’

HEUKELUM • Veel eerder dan verwacht zal Fabio Jakobsen mogelijk zijn rentree maken in het profpeloton. Volgens Patrick Lefevere, manager van Deceuninck-QuickStep, kan het in de Ronde van Turkije al zover zijn.

De Ronde van Turkije start op 11 april, ruim zeven maanden na de horrorcrash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen.

Lefevere maakte het nieuws zaterdag bekend in Het Laatste Nieuws. "We hopen dat Fabio kan terugkeren in de Ronde van Turkije", aldus de manager van de succesvolle formatie.

The Hurricane of Heukelum trainde de afgelopen maand in Spanje. Lefevere: 'Zijn vriendin rijdt met de brommer - da’s handig. Wij hopen dat hij kan hervatten in de Ronde van Turkije (11-18 april, red.). Dat zou mooi zijn. En dan zullen we zien welke progressie hij maakt. Of we veel spreken? We sturen geregeld een Whatsappje of bellen wel eens. In begin was het moeilijk om te praten door zijn gehavende mond en alle operaties.'