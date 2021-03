Meerkerk Schaakt organiseert derde Online Meerkerk Open

MEERKERK • Meerkerk Schaakt organiseert op zaterdag 27 maart de derde Online Meerkerk Open.

Gesponsord door Plus Versteeg in Meerkerk wordt er op het gratis platform Lichess.org in groepen gespeeld. Om 14.00 uur starten 16 jaar en jonger (Stap 3 en hoger en bezig met Stap 2/3) en een groep van 16 jaar en jonger (bezig met Stap 1). De eerste twee groepen spelen 7 ronden Zwitsers en de deelnemers in de groep onder 16 jaar speelt 90 minuten.

Aanmelden met de eigen Lichess account kan via www.lichess.org/team/meerkerk-schaakt-open of door een Whatsapp bericht te sturen naar 06-12203126 met vermelding van naam en groep voor een wachtwoord. Er zijn drie prijzen voor alle groepen en een prijs voor de mooiste zet.