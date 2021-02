Alle thuisduels Sliedrecht Sport vervroegd vanwege de avondklok

SLIEDRECHT/REGIO • Aangezien het spoedig opheffen van de avondklok niet waarschijnlijk is, vervroegt Sliedrecht Sport alle resterende thuiswedstrijden die in de reguliere Eredivisies gespeeld worden naar 16:00 uur. De wedstrijd van aankomende zaterdag van Dames 1 tegen Set-Up ‘65 begint overigens een uurtje later: om 17:00 uur.

De wedstrijden die naar 16:00 uur vervroegd worden, zijn: Heren 1 - Lycurgus (13 februari), Dames 1 - VCN (20 februari) en Heren 1 - Taurus (27 februari).



Vanaf maart staan de play-offs op het programma in de Eredivisies.



Alle wedstrijden zijn voor iedereen gratis en live te volgen via de website van Sliedrecht Sport.