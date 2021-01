Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial niet op 17 april, nieuwe datum mogelijk 11 september

MEERKERK/REGIO • De Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial zal niet worden verreden op zaterdag 17 april. De organisatie heeft bij de KNWU en UCI een andere datum aangevraagd, waarbij wordt geopteerd voor zaterdag 11 september.

In 2020 kon de Arno Wallaard Memorial vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden en voor 17 april 2021 dreigt een zelfde scenario. Vandaar dat de organisatie ruimte zoekt op de wielerkalender, ook om recht te doen aan de publieke belangstelling voor de koers.

KNWU en gemeente Vijfheerenlanden zijn akkoord met de voorgenomen nieuwe datum. Over de uiteindelijke toekenning van deze datum door de UCI valt in april pas een definitief besluit.

Onverteerbaar

Voorzitter Arno van der Veen: “Onze polderkoers heeft elk jaar een grote belangstelling van wielerliefhebbers bij de start- en finishplaats Meerkerk, maar ook langs het parcours door de dorpen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Naast de vele ingrijpende veiligheidsmaatregelen in betrekking tot COVID-19 is het voor de organisatie vooral onverteerbaar dat toeschouwers nauwelijks of niet welkom zijn. We maken ons parcours elk jaar zo, dat we zoveel mogelijk kernen aandoen. Daardoor hebben we veel publiek en kunnen we op een vaste groep vrijwilligers rekenen die dichtbij huis hun bijdrage leveren.”