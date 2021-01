Vierde seizoen Sliedrecht Sport voor hoofdcoach Vera Koenen

SLIEDRECHT • Hoofdcoach Vera Koenen en assistent Mark Roper hebben beiden hun contract bij Sliedrecht Sport verlengd. Ook in seizoen 2021-2022 hebben zij het blauw-witte dames 1 – de huidige landskampioen, bekerwinnaar en supercup-winnaar – onder hun hoede.

“Net als bij heren 1 zijn we in verband met corona extra vroeg het gesprek aangegaan”, aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport. “Vroegtijdig duidelijkheid is goed voor alle betrokkenen. Afgezien daarvan zijn we ontzettend content dat we zowel met Vera als Mark doorgaan.”

Nog niet klaar

“Mijn werk bij deze mooie club is voor mijn gevoel nog niet af, na twee halve seizoenen”, licht Vera Koenen het bijtekenen voor een vierde seizoen toe. Ik heb niet al mijn doelen kunnen halen. Daarnaast willen we ook weer stappen nemen in de talentontwikkeling bij Sliedrecht. Ook dat zie ik als uitdaging. Ik ben dus blij nog een jaar de trainer-coach van Sliedrecht te mogen zijn en dat samen met Mark te doen. We vullen elkaar goed aan, wat veel meerwaarde voor het team heeft.”



Kruisbestuiving

Voor Mark Roper wordt het zijnderde seizoen in Sliedrechtse dienst. Naast assistent trainer-coach dames 1 blijft hij actief als trainer bij heren 1 en dames 2. Cees Boer: “Met deze opzet zijn we zeer gelukkig. Mark zorgt voor kruisbestuiving met de heren en daarnaast voor talentontwikkeling en doorstroming bij de dames.”

Mark Roper: “Ik rij elke keer met plezier van en naar de trainingen, dus de keuze om nog een jaar te verlengen is voor mij een makkelijke. Dat ik in De Basis de mogelijkheid heb om bij drie topteams de hoofdcoaches te kunnen ondersteunen, maakt Sliedrecht voor mij de best mogelijke club om actief voor te zijn. Uiteraard zal ook in 2021-2022 de voornaamste focus bij dames 1 blijven liggen.”