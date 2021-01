Contractverlenging Rens Tulner en opnieuw steun van Lexmondse ondernemers

LEXMOND • Rens Tulner koerst het komende wielerseizoen opnieuw voor de continentale ploeg Volkerwessels Cycling Team. Het contract van de 22-jarige Lexmondse wielrenner is met een jaar verlengd.

Voor de coureurs op semiprofessioneel niveau was 2020 vanwege de coronapandemie en het gebrek aan wedstrijden een jaar om snel te vergeten. Tulner bereidt zich dan ook met ambitie voor op het nieuwe seizoen, waarin hij wil pieken in de Limburgse heuvelklassiekers en de meerdaagse etappewedstrijden in het buitenland.

Voor het vijfde jaar op rij kan Rens Tulner rekenen op de steun van een aantal Lexmondse ondernemers, die hem een bus ter beschikking stellen. Het betreft: autobedrijf Woltman, brandstoffenhandel Van Zessen, hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk, Thuis in Bouwen, installatiebedrijf Stravers, EH Automation, Ome Jan en Steenplaza Frans de Bruyn.