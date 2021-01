Online-jeugdschaaktoernooi Meerkerk trekt 110 deelnemers

MEERKERK • Het tweede Online Meerkerk Schaakt Open Jeugdschaaktoernooi (110 deelnemers) is in groep A zaterdag gewonnen door Sander Wage uit Winschoten.

In groep B zegevierde Emre San Erciyes uit Den Bosch en in de beginnersgroep behaalde Siem Westerhof uit Doetinchem de meeste punten. De Meerkerkse deelnemers eindigden in de middenmoot.

Het derde online-toernooi staat gepland voor zaterdag 27 maart.