Zesde seizoen Sliedrecht Sport voor trainer Paul van der Ven

SLIEDRECHT • Trainer-coach Paul van der Ven en assistent Marnix Elbers blijven minstens nog een jaar verbonden aan het hoogste mannenteam van de Sliedrecht Sport. Het seizoen 2021-2022 wordt het zesde jaar dat beiden voor de ploeg staan.

“Gezien de situatie rondom corona hebben we zo vroeg mogelijk een besluit willen nemen over het volgende seizoen”, aldus Cees Boer, voorzitter van Sliedrecht Sport. “Dat geeft duidelijkheid voor de coaches, verdere staf, het team en eventuele potentiële aanwinsten. We hebben er vertrouwen in dat beide mannen het team en de spelers ook komend seizoen weer verder kunnen brengen.”

Potentie

“We hebben een zeer gedreven, talentvol team. Daar zit nog volop potentie in, waar we graag mee verder willen werken”, reageert hoofdcoach Paul van der Ven. “In lijn met de kernwaarden van Sliedrecht Sport – samen, bruisend, ambitieus – gaan Marnix en ik er ook volgend seizoen met volle energie tegenaan. Maar eerst gaat de focus op de herstart van dit seizoen.”

Sliedrecht Sport heren 1 komt uit in de eredivisie.