Thuiswedstrijden Sliedrecht Sport live online te volgen

SLIEDRECHT • De thuiswedstrijden van beide eredivisieteams van Sliedrecht Sport zullen vanaf zaterdag 9 januari live te volgen zijn op: www.sliedrechtsport.nl/

De eredivisie gaat weer van start, maar vanwege de coronamaatregelen is er vooralsnog geen publiek welkom bij de wedstrijden. Ter compensatie zullen alle thuiswedstrijden van dames 1 en heren 1 van Sliedrecht Sport live uitgezonden worden via de homepage van www.sliedrechtsport.nl/.

Heren 1 neemt het zaterdag 9 januari thuis op tegen koploper Dynamo, aanvang 20:00 uur.

De dames gaan voor hun eerste ontmoeting na de herstart op bezoek bij het TalentTeam in Papendal. Die wedstrijd begint al om 14:30 uur. De week erna, zaterdag 16 januari, neemt de blauw-witte landskampioen het thuis op tegen VC Sneek. Deze thuiswedstrijd is ook, vanaf 20:00 uur, live te volgen via de website.