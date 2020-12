Meerkerk Schaakt organiseert Queens Gambit Toernooi

MEERKERK • Meerkerk Schaakt organiseert op zaterdag 2 januari een Queens Gambit Toernooi

Dit gebeurt online op Lichess en start om 16.00 uur. De afsluiting is om 17.30 uur op Zoom.

Het toernooi is voor alle thuisschakers, jong en oud. Aanmelden kan via: https://lichess.org/tournament/dWZ4IH67. Ook kan er voor aanmelding gebeld worden met Herbert Eppinga via 06-12203126

Lichess doet de indeling volledig automatisch. Er wordt 80 minuten gespeeld, met 10 minuten per persoon per partij met 3 seconden extra per zet vanaf de diagrambeginopstelling met zwart aan zet.

Deelname is gratis. De prijs is met je naam in de krant.