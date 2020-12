Aron Romeijn is blij om terug te zijn, maar kan na virusinfectie nog geen potten breken

HEERENVEEN • Na een virusinfectie die sinds juni zijn lichaam teisterde, heeft Aron Romeijn op Tweede Kerstdag in Thialf zijn rentree gemaakt in een officiële wedstrijd. Dat hij nog geen potten kon breken was voorzien; de Ottolandse sprinter was allang blij er weer bij te zijn.

De dit seizoen voor Worldstream rijdende Romeijn (29) mocht starten op het kwalificatietoernooi voor het WK-afstanden 500 meter. De Ottolandse sprinter kwam tot 36.37 (achttiende) en 36.11 (twintigste). Meer zat er op dit moment nog niet in.

Recent zei Aron Romeijn nog op Schaatsen.nl: “Het zou een mooie wedstrijd zijn om het seizoen mee te beginnen, maar aan de andere kant ben ik op dit moment nog niet competitief. De reden waarom ik toch graag mee wil doen, is om er voor m’n team te zijn en te laten zien dat ik terug kan komen na een tegenslag.”