Eerste exemplaar jubileumgids 75 jaar vv Schelluinen voor erevoorzitter Jan de Bruijn

SCHELLUINEN • Op sportpark Scalune ontving erevoorzitter Jan de Bruijn zaterdag het eerste exemplaar van de jubileumgids van vv Schelluinen. Zaterdag 12 december bestaan de blauwwitten precies 75 jaar.

“Helaas gooit COVID-19 roet in het programma met de geplande feestelijke activiteiten”, schrijft voorzitter Lex Brokking in zijn voorwoord. “Graag hadden we ons 75-jarig bestaan uitbundig willen vieren. Rond en op de oprichtingsdatum zouden we een lekker feestje bouwen. Een oudejaarsavond met ouderwets een bekende Nederlander in de kantine, een festiviteit voor de jeugd, een reünie voor de ouderen en een feestavond voor iedereen.”

De festiviteiten zijn voorlopig opgeschoven naar het einde van het voetbalseizoen. Maar de jubileumgids kon wel, coronoproof, worden gemaakt.



• De cover van de jubileumgids. - Foto:

Historisch overzicht

Naast een historisch overzicht van de eerste voetbaljaren, de 71 bestuursleden en alle trainers van de club staan er ook mooie interviews in de prachtige gids. Zo gaan Huib Duijzer (89) en Freek Sprong (87) terug naar het allereerste veld aan de Voordijk. Met Klaas Kruis en Rien de Ruiter wordt teruggeblikt op de opening van het huidige trainingsveld. Herman Hamerpagt, maar ook de gewezen nog in leven zijnde voorzitters nemen de lezers mee richting de huidige tijd. Natuurlijk is er ook aandacht voor de succesvolle periode onder trainer Rob Colijn en komen ook de jongste voetballertjes van sportpark Scalune aan bod.

De redactie was in handen van: Deanne Asmus-Beekvelt, Bert Snoek, Adrie Beumken, Arnold den Hartog en Theo Sprong.

Op de Facebookpagina van de derdeklasser verschijnen elke dag nieuwe foto’s uit vervlogen tijden. Verder zal de gids vanaf 12 december ook online te lezen zijn.



• De uitreiking van de jubileumgids van vv Schelluinen. - Foto: Arnold den Hartog