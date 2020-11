HEUKELUM • Fabio Jakobsen zit weer op de fiets. De topsprinter uit Heukelum maakte dinsdag een rit met zijn vriendin Delore Stougje, maakt hij via social media wereldkundig.

Jakobsen, die eerder dit jaar in de Ronde van Polen op afschuwelijke wijze ten val kwam, bedankt zijn medisch specialisten, zijn ploeg en zijn sponsors voor de ondersteuning tijdens zijn revalidatieproces.

In januari gaat The Hurricane of Heukelum nogmaals onder het mes. Maar ondertussen hervat hij langzaamaan de training.