PR-regen jeugdschaatsers

BREDA/REGIO • Onder strikte coronaregels werd zaterdag een jeugdwedstrijd over 500 en 1000 meter geschaatst in Breda. Er sneuvelden vele pr’s, die door covid-19 echter niet zullen worden opgenomen in de ranglijsten van de KNSB.

Uitslagen:

Bryant Boogert (Hoogblokland, junior B1): 39.45 (pr) en 1.19.16 (pr).

Rosalie Bakker (Goudriaan, junior C1): 51.92 (pr) en 2.07.12 (met val).

Joran Heijkoop (Nieuwland, junior A1): 42.49 en 1.27.76 (pr).

Max Eppinga (Meerkerk, junior C2): 46.02 (pr) en 1.30.88 (pr).

Pascal Geeratz (Oud-Alblas, junior C2): 49.25 (pr) en 1.39.66 (pr).

Aron Brandwijk (Bleskensgraaf, pupil A): 48.86 (pr) en 1.42.99.

Daan Brokking (Bleskensgraaf, junior C1): 50.14 (pr) en 1.44.91).

Jaïr Nugteren (Bleskensgraaf, pupil A): 50.19 (pr) en 1.47.29.

Boaz Buter (Bleskensgraaf, pupil B): 51.26 en 1.46.84.

Jason Buter (Bleskensgraaf, pupil B): 54.72 en 1.53.75.