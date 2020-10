Sliedrecht Sport speelt twee Europese uitwedstrijden

SLIEDRECHT/REGIO • In verband met de maatregelen rond de coronapandemie is overeengekomen dat Sliedrecht Sport dames 1 twee keer op Gran Canaria speelt tegen Olimpico Las Palmas in de Europese CEV-Cup. De wedstrijden vinden plaats op 10 en 11 november.



Oorspronkelijk zou de uitwedstrijd op 11 november gespeeld worden, gevolgd door het thuisduel in De Basis op 25 november.

Door goede afstemming tussen alle betrokken partijen is een oplossing gevonden. De wedstrijden in de 1/16e finale beginnen zowel op dinsdag 10 als woensdag 11 november om 19.00 uur Nederlandse tijd op de Canarische Eilanden.