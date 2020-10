Burgemeester Fröhlich blijft bij dringende oproep, maar vaardigt geen verbod uit op trainingen

VIJFHEERENLANDEN • De voorzitters van de voetbalclubs in de gemeente Vijfheerenlanden hebben antwoord gekregen op hun brief aan burgemeester Sjors Fröhlich op het niet in groepjes van vier (volwassenen) mogen trainen. ‘Een buitenproportionele maatregel’, liet SV Meerkerk-preses Sjaak Versluis al weten. Fröhlich verbiedt de trainingen niet, maar blijft bij zijn oproep om het niet te doen.

In een reactie naar de voetbalclubs zegt burgemeester Fröhlich ‘heel goed te begrijpen dat u vanuit de bond een ander signaal krijgt dan vanuit mijn brief. Ik hecht aan de toevoeging dat u niet in overtreding bent met meer dan vier personen per veld, zaal of zwembad. U moet mijn brief echt zien als een oproep. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we nu een keer echt moeten doorpakken met de maatregelen. Elke groep ziet voor zichzelf wel weer mogelijkheden om tóch dingen te blijven doen’.

Beste jongetje van de klas

Sjors Fröhlich is ervan overtuigd ‘dat de enige manier om echt effectief te zijn nu is om de maatregelen zeer strikt op te volgen. En ja, dan zijn we maar even het beste jongetje van de klas. Het alternatief is nog langer in deze rare halfslachtige situatie zitten of richting een echte lockdown gaan, waarbij helemaal niets meer mag’.

De burgemeester blijft dus bij zijn dringende oproep om niet te gaan trainen. ‘U bent niet in overtreding als u ervoor kiest om toch in meerdere viertallen te gaan trainen. Daarbij mag er absoluut geen vermenging komen (ook niet voor en na de training) en moet de anderhalve meter strikt gehandhaafd worden in alle situaties’.

Fröhlich hoopt de clubs hiermee voldoende duidelijkheid te hebben gegeven. ‘Ik heb ook de detailhandel en de kerken gevraagd hun verantwoordelijkheid te nemen. Dus mijn oproep is niet alleen aan de sport gericht’.

