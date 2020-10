Burgemeester Fröhlich aan clubs in Vijfheerenlanden: ‘Zoek niet de randen van de regels op’

VIJFHEERENLANDEN • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft de sportclubs in de gemeente Vijfheerenlanden met klem opgeroepen ‘niet de randen van de regels op te zoeken’. Concreet: niet trainen (volwassenen) in groepjes van vier personen, hoewel diverse sportbonden dit wel toestaan.

Fröhlich bedankt de sportclubs allereerst voor hun medewerking in de afgelopen periode. ‘Ik heb gezien dat jullie er alles aan hebben gedaan om binnen de maatregelen te blijven en toch sport te kunnen blijven aanbieden. Dat laatste is ook heel belangrijk, want sport is brandstof voor lichaam en geest en goed voor de sociale contacten’.

In de toplijst van besmettingen

Daarna wijst de -zelf volleyballende- burgemeester erop dat de maatregelen ernstig zijn aangescherpt. ‘Daar is ook alle reden toe, zeker in Vijfheerenlanden. Binnen onze regio, binnen Nederland en zelfs internationaal staan we helaas in de toplijsten van besmettingen. Daar móeten we iets aan doen’.

Creatief

Onder meer voetbalbond KNVB staat het trainen voor volwassenen in groepjes van vier sporters toe, mits er onderling anderhalve meter afstand wordt gehouden. Sjors Fröhlich: ‘Hoewel de regeltjes misschien een en ander toelaten en ik weet hoe creatief u allen bent, doe ik toch een zeer dringend beroep op u om niet de randen van de regels op te zoeken’.

Noodverordening

Fröhlich wijst de clubs erop dat het in de in Vijfheerenlanden geldende noodverordening verboden is. ‘Leg aan uw leden uit dat we nu gewoon allemaal een paar weken echt ons best moeten doen. Anders blijven de maatregelen alleen maar langer van kracht of gaan we richting een complete lockdown waarbij onze kinderen ook niet meer kunnen sporten. We hebben het zelf in de hand. Dus: zoek niet de randen van de noodverordening op. Help me om contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Alleen samen krijgen we de situatie onder controle. Ik heb u nodig!’

Onder meer LRC Leerdam, Brederodes, SC Everstein, HSSC’61 en Lekvogels hebben op hun website al kenbaar gemaakt zich aan de oproep van de burgemeester te zullen houden. Het bestuur van SV Meerkerk zegt het iets ‘cryptischer’: ‘De gemeente heeft dringend verzocht niet de grenzen op te zoeken en dus hebben wij er voor gepleit dit voorbeeld op te volgen’.