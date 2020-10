Draai door de Kaai als ploegentijdrit

NOORDELOOS • Door de coronamaatregelen kan de Draai door de Kaai niet op de gebruikelijke wijze worden georganiseerd. Maar binnen de wintercompetitie van RC Jan van Arckel zijn ze niet voor één gat te vangen en komen ze met een nieuw onderdeel: een offroad ploegentijdrit op zaterdag 17 oktober.

Startlocatie is Grotewaard 2a in Noordeloos, bij de ijsbaan. De finish is gelegen bij het Noordelose Bikepark. Een ploeg dient uit minimaal drie en maximaal vier renners te bestaan. De aankomsttijd van de derde renner is geldend voor de uitslag.

Drie categorieën

De eerste ploeg start om 13:00 uur. De route is circa 33 kilometer en er wordt gereden in drie categorieën (vanaf 16 jaar): dames, heren en gemengd. Op kruispunten zullen parcourswachten staan.

Digitaal inschrijven

Er kan alleen digitaal worden ingeschreven via de website van Jan van Arckel. De digitale inschrijving sluit vrijdag 16 oktober om 12:00 uur.