Wim Kalis damkampioen van Zuid-Holland Zuid

BRANDWIJK • Zoals verwacht is Wim Kalis persoonlijk damkampioen van Zuid-Holland Zuid geworden.

Alleen Theo Voorspuij had nog een theoretische kan om Kalis van de titel af te houden. Halverwege de laatste speelronde bleek dit een onmogelijke opdracht, toen hij tegen Harm Jan van Rees een schijf achter kwam in het middenspel.

In de B-categorie verdedigde koploper Mari Dame met zijn succes zijn positie tegen clubkampioen Jeroen Schakel. Marijke Koers werd dankzij een fraaie remise tegen Theo de Swart verrassend tweede in deze categorie. Teus van Dijk stelde de titel in de C-categorie veilig.

Uitslagen tiende ronde: Marijke Koers-Theo de Swart 1-1, Theo Voorspuij-Harm Jan van Rees 1-1, Teus van Dijk-Martin Nederlof 1-1, Mari Dame-Jeroen Schakel 2-0, Jan Voortman-Johan Stuij 0-2, Wim Kalis-Teus Stam 2-0, Machiel Hoogendoorn-Sipke Veenstra 2-0.

Eindstand volgens het Zwitsers systeem: 1. Wim Kalis, 277; 2.Theo Voorspuij, 248; 3. Theo de Swart, 217;4. Mari Dame, 171; 5. Piet Trapman, 170; 6. Marijke Koers, 144; 7. Arie van Genderen, 135; 8. Harm Jan van Rees, 131; 9. Jeroen Schakel, 126; 10. Martin Nederlof, 118; 11. Cees Kentie, 112; 12. Teus Stam, 105; 13. Machiel Hoogendoorn, 104; 14. Teus van Dijk, 104; 15. Johan Stuij 103; 16. Dirk Kwakernaak, 95; 17. Jan Voortman, 88; 18. Sipke Veenstra, 72; 19. Gozé van Pelt, 48; 20. Arjen Kwakernaak, 32; 21. Klaas de Keizer, 24.