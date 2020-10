Monsterscore VVAC VR1

HARDINVELD • Na een schlemielige 3-2 nederlaag (in de allerlaatste minuut) in de openingswedstrijd tegen Xerxes/DZB herstelde VVAC VR1 zich zaterdag in en tegen Hardinxveld. En hoe!

Het was vanaf de eerste minuut eenrichtingsverkeer. VVAC haalde maar liefst 23 keer de trekker over. Na een kwartier was de wedstrijd al beslist (0-4). Hardinxveld wist uiteindelijk niet één keer op het doel van VVAC te schieten.

Na 90 minuten stond er 0-23 op het scorebord door goals van Marlies Terlouw (6x), Evy Vlot (5x), Nienke van Elk (5x), Danielle de Ruijter (4x), Eline Dekker (2x) en Ilona Karsdorp (1x).

VVAC VR1 speelt komende zaterdag thuis tegen Hillegersberg.