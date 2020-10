Volley Meerkerk’95 weer puntloos

MEERKERK • De mannenhoofdmacht van Volley Meerkerk’95 kent inmiddels de wetten van de promotieklasse. En weet dat het een tandje bij zal moeten schakelen, want ook tegen het Papendrechtse Flits bleven de geelzwarten puntloos.

Meerkerk was er vooral in de tweede set dichtbij, maar moest uiteindelijk berusten in een 0-4 nederlaag.