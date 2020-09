Renate Vonk Nederlands kampioen dammen

HOOGBLOKLAND • Renate Vonk uit Hoogblokland is zaterdag 26 september damkampioen van Nederland geworden bij het kampioenschap voor meisjes tot en met 10 jaar.

Samen met haar clubgenote Guusje Vonk was ze afgereisd naar Wageningen waar enkele tientallen damtoppers streden om de Nederlandse titels in een aantal jeugdcategorieën.

De Hoogbloklandse meiden, lid van jeugddamclub VGO-GDC, deden voor het eerst mee aan nationale wedstrijden. Zij waren de grote onbekenden in een deelnemersveld met enkele zeer ervaren speelsters. Ze begonnen goed aan het toernooi en wisten hun zenuwen in bedwang te houden waardoor ze hun tegenstanders het nakijken gaven. In tweede ronde troffen ze elkaar. Renate wist na een spannende strijd de punten binnen te halen. Vervolgens wist Guusje tweemaal te winnen. Daarna stokte de machine even. Drie keer op rij moest ze een nul noteren. De laatste twee ronden tegen de naaste concurrenten voor de vierde plaats wist ze te winnen. Resultaat een zeer verdienstelijke vierde plaats.

Renate bleef winnen. In de vierde ronde trof ze één van de twee grote favorieten. Haar tegenstander, twee jaar geleden al kampioen in een jongere leeftijdscategorie, was er op gebrand om te winnen. Renate was één en al concentratie en liet met goed positiespel haar opponente kansloos. Voor de vierde keer op rij een winstpartij. Direct daarop wachtte een andere topfavoriet. Door een verkeerde ruil kwam een Renate een schijf achter. Deze achterstand wist ze niet meer goed te maken. Voor de eerste keer moest ze genoegen nemen met een nul. Daarna won ze weer drie keer op rij.

De top-drie gaf elkaar echter geen duimbreed toe. Bij het ingaan van de laatste ronde hadden de drie speelsters allemaal 14 punten uit 8 wedstrijden. Renate had relatief een “makkelijke” tegenstander, aangezien haar naaste concurrenten tegen elkaar speelden. Bij winst van Renate was ze kampioen van Nederland. Overtuigend wist ze te winnen. De uitslag van haar concurrenten was niet meer van belang. Zo mocht ze met trots de grootste bokaal in ontvangst nemen.

Voor de onlangs gestarte jeugddamclub ook een mooie opsteker nu binnen een jaar van starten al één van haar jeugdleden de nationale titel wist te behalen. Samen met een tiental andere jeugdige dammers oefenen Renate en Guusje ieder vrijdagavond onder leiding van een aantal jeugdtrainers.

Er is nog plaats voor nieuwe leden. Belangstellenden zijn welkom in Den Hoek, het MFC in Hoogblokland. Van zeven uur tot kwart over acht wordt elke vrijdagavond getraind op (ingewikkelde) standen en een onderlinge competitie gespeeld.

Belangstellenden mogen vrij binnenlopen. Nadere informatie (o.a. om in aanmerking te komen voor 10 gratis damlessen) wordt gegeven na het sturen van een e-mail naar jeugddamclubvgo-gdc@outlook.com.