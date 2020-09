Karter Luca van Leer clubkampioen in Mini Junioren-klasse

STRIJEN/LEERBROEK • Het was nog even spannend in de derde en laatste wedstrijd van de dag toen hij een tikje kreeg, maar Luca van Leer kwam zonder uit kleerscheuren uit de wedstrijd. En dus werd hij clubkampioen van de kartbaan van Strijen. De negenjarige snelheidsduivel uit Leerbroek schreef na vier ronden de titel in de Mini Junioren-klasse op zijn naam.

“Ik ben echt heel blij”, zei Luca luttele minuten nadat hij in Strijen over de finish van de derde race was gekomen. “Ik had het wel beetje verwacht. Ik hoefde alleen maar te finishen vandaag om kampioen te worden.”

Maar in de derde race was het dus nog even spannend. Na een mooi gevecht eindigde Luca als tweede en daarmee wist hij zich te verzekeren van de titel. Zodoende kon de snelle rijder, die op technisch vlak ondersteund wordt door Albert Broeders, een ererondje met de Nederlandse vlag rijden om zijn kampioenschap te vieren.

In de eerste twee races was hij achtereenvolgens tweede en eerste geworden. Samen met de tweede plaats in de derde race leverde hem dat een fraaie tweede plaats op in het dagklassement. Uiteraard ook een uitstekend resultaat waarmee hij bovendien zijn uitstekende vorm onderstreepte die hij het hele kampioenschap had laten zien.

“Al had ik het wel leuk gevonden om vandaag eerste te worden in het dagklassement”, toonde hij zijn winnaarsmentaliteit. “Maar ik ben echt heel blij, hoor. Ik ben nog nooit clubkampioen geweest. Ik had sowieso nog nooit een kampioenschap gewonnen. Dat dat nu gelukt is, voelt heel goed.”

Brutaler

De verklaring voor het feit dat hij dit seizoen zo constant snel was, zocht hij in zijn nieuwe Tony Kart. Luca: “Die kart is heel goed. En ik ben brutaler geworden met inhalen. Dat heeft mijn vader me geleerd. Ik heb er veel op getraind.”

Dat kan hij binnenkort ook in het Nederlands kampioenschap laten zien. Want ook daaraan doet Luca mee in de Mini Junioren-klasse. “In het NK gaat het wel goed, al had ik in Venray een beetje pech. De start in de tweede heat ging toen niet echt lekker. Iemand reed op ons in en toen spinden we allemaal.”

Top-3 NK

In Berghem krijgt over een kleine twee weken de kans om zich te revancheren voor die pech. Dat hij ook in het NK bij de toppers hoort, heeft Luca inmiddels wel bewezen. Hij staat nu derde in het NK. “Ik denk niet dat ik nog kampioen kan worden. In het NK doen meer jongens mee en het zijn de beste van Nederland, maar er zijn nog drie ronden te gaan. Ik hoop dat ik in de top drie kan eindigen. Dat ik in Strijen clubkampioen ben geworden helpt wel een beetje voor mijn zelfvertrouwen.”