Puntloze start VC WIK

GROOT-AMMERS • De nog verder verjongde vrouwenhoofdmacht van VC WIK redde het in de openingswedstrijd niet tegen VC Velden. De Groot-Ammerse volleybalsters roken weliswaar aan setwinst, maar stonden na afloop met lege handen (0-4).

C Velden startte sterk: 10-25 en 16-25. Daarna kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd, maar VC WIK kon met name in de vierde set een voorsprong net niet over de streep trekken: 22-25 en 26-28.

Komende zaterdag speelt de eerstedivisionist de thuisderby tegen het Bergambachtse Thor.