Kansloze nederlaag Volley Meerkerk'95 bij rentree in eerste divisie

MEERKERK • Volley Meerkerk'95 zal even moeten bijkomen van de rentree in de eerste divisie. De derby tegen Next Volley ging kansloos verloren.

Beide ploegen promoveerden afgelopen seizoen, maar in de ouverture bleken de Dordtsen een maatje te groot voor de geelzwarten: 14-25, 12-25, 22-25, 21-25.