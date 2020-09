Prachtige MTB-zege Isis Versluis

• Eerste plaats overall voor Isis Versluis. (Foto: Privéfoto)

BREDA/REGIO • Isis Versluis heeft in categorie 3 de landelijke jeugdmountainbikewedstrijd in Breda gewonnen. De Meerkerkse reed naar een prachtige eerste plaats overall.

Rick Versloot (Hardinxveld) werd tweede in categorie 6. In deze categorie kwam Elena Poppelaars (Sleeuwijk) als tweede meisje en Eliza van Kerkvoorde (Gorinchem) als derde meisje over de finish.

Komende zaterdag wordt er gekoerst op het loodzware parcours van de VAM-berg.