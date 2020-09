Tabitha van de Graaf reservekampioen bij L springen

BLESKENSGRAAF/ALBLASSERDAM • Tabitha van de Graaf uit Bleskensgraaf is op zaterdag 5 september met haar pony Gwen reservekampioen geworden in het L springen.

Zij behaalde haar prestatie na een spannende strijd bij de regiokampioenschappen springen pony's in Maassluis. Tabitha is lid van de vereniging de Beyaert in Alblasserdam. Het was haar laatste wedstrijd met deze pony. Tabitha gaat verder bij de paarden. Haar pony blijft binnen de vereniging.