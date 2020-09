Wielertijdrit in Groot-Ammers om Jan van der Meijden Bokaal

GROOT-AMMERS • In Groot-Ammers wordt zaterdag 12 september de jaarlijkse wielertijdrit om de Jan van der Meijden Bokaal verreden.

Het parcours van de tijdrit loopt via de Peppelweg (start) naar het fietspad N216, Achterland en de Essenweg.

Deelname aan de tijdrit staat open voor niet-licentiehouders die woonachtig zijn in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en voor alle leden van RC Jan van Arckel (ook licentiehouders).

Inschrijven kan uitsluitend vooraf per e-mail (tot vrijdag 11 september) via: baukeminkema@hotmail.com. Vermelden bij inschrijving: naam, adres en woonplaats. Bijschrijven op zaterdag is niet mogelijk.

www.janvanarckel.nl