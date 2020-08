HOOGBLOKLAND • Jens van den Dool kleurde zaterdag het NK-wielrennen op de weg voor Beloften. Maar uiteindelijk stond de renner uit Hoogblokland nét met lege handen. Van den Dool werd vierde, elf seconden achter nationaal kampioen Stijn Daemen.

De VAM-berg was de scherprechter in het parcours. Jens van den Dool was na 25 kilometer de eerste vluchter. In de finale zat hij er nog steeds bij, met vijf andere koplopers.

Toen Daemen op de voorlaatste klim aanviel, ging Van den Dool mee. In de afdaling konden Van Dijke en Del Grosso weer aansluiten en ook Sinschek kwam er weer bij. Op de kasseien van de VAM-berg bleek Daemen de rapste. Voor smaakmaker Jens van den Dool restte de -eervolle- vierde plaats.