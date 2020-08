Fabio Jakobsen twee weken na crash weer thuis

HEUKELUM • Fabio Jakobsen is twee weken na zijn zware crash in de Ronde van Polen weer thuis. Dat meldt de 23-jarige renner uit Heukelum vandaag zelf in een persbericht.

In dat persbericht zegt hij: ''Het is nu twee weken na mijn crash in Polen. De traumadokters en verpleegsters aan de finish in Katowice hebben mijn leven gered, waarvoor ik hen enorm dankbaar ben. Ik heb een week doorgebracht op de intensive care van het St. Barbara ziekenhuis in Sosnowiec. Hier hebben ze me meteen vijf uur geopereerd en me in leven gehouden. Ik ben alle medewerkers van dit ziekenhuis erg dankbaar".

Ook spreekt hij zijn dank uit richting de organisatie en zijn ploeg: ''Het was een moeilijke, donkere periode voor mij op de intensive care, waar ik bang was om het niet te overleven. Mede dankzij de organisatie van de Ronde van Polen en mijn team Deceuninck - Quick-Step kon mijn familie gelukkig snel dicht bij me zijn, wat me heel veel kracht gaf.”

Hoewel de renner thuis is, blijft hij onder behandeling in het LUMC in Leiden: ''In de komende weken en maanden zal ik meerdere operaties en behandelingen moeten ondergaan om gezichtsblessures te herstellen.”