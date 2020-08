10e Rivierenland Nazomerloop van Avantri Schoonhoven gaat door

SCHOONHOVEN/REGIO • Atletiekvereniging Avantri Schoonhoven houdt zondag 6 september de 10e Rivierenland Nazomerloop.

In het kader van corona zijn er verschillende maatregelen getroffen om het evenement veilig te laten verlopen, meldt de organisatie: ‘Zo starten de 5 en 10 kilometer bijvoorbeeld in groepjes van drie lopers tegelijkertijd. Hiermee wordt de 1,5 meter-afstand gerespecteerd. De jeugd -1.500 meter- start wel groepsgewijs.”

Alleen voorinschrijven is mogelijk. Het maximum aantal deelnemers is honderd per afstand. Inschrijven kan via deze link.

Meer informatie: www.avantri.nl