Fabio Jakobsen woensdag terug naar Nederland

• Fabio Jakobsen wint de eerste etappe in de Ronde van de Algarve 2020. (Foto: Gettysport/Deceuninck-Quickstep)

POLEN/REGIO • Fabio Jakobsen komt aanstaande woensdag terug naar Nederland. Dat heeft zijn ploegleider Patrick Lefevere tegen de Belgische zender RTBF gezegd.

"Een week geleden dachten we dat hij dood zou gaan", aldus Lefevere. "Het is fantastisch nieuws dat hij nu naar Nederland kan, om dichter bij zijn familie te kunnen zijn."

Zo wordt Jakobsen een week na zijn zware crash in de Ronde van Polen uit het ziekenhuis ontslagen. De 23-jarige renner uit Heukelum wordt met een medische vlucht naar Nederland gebracht.

Hij zal in het LUMC in Leiden verder worden behandeld. Zijn revalidatie zal naar verwachting lange tijd in beslag nemen.