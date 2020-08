Fabio Jakobsen mogelijk eind deze week terug naar Nederland

REGIO • Fabio Jakobsen kan eind deze week mogelijk worden overgebracht naar Nederland, verwacht zijn ploegarts Yvan Vanmol. De 23-jarige wielrenner uit Heukelum ligt nu nog in een Pools ziekenhuis.

Zoals bekend kwam Jakobsen afgelopen week met een snelheid van 80 km/uur zwaar ten val in de Ronde van Polen. "Zijn toestand is zeer goed, zeker gezien de ernst van het ongeval", aldus Vanmol, die verwacht dat The Hurricane of Heukelum als renner kan terugkeren.

Fabio Jakobsen kan weliswaar nog niet praten, maar wel communiceren en is volledig bij bewustzijn. Na de horrorcrash werd hij aanvankelijk in kunstmatige coma gehouden.

De ploegarts maakt zich wel 'enige zorgen' over de esthetische schade (Jakobsen brak veel botten in zijn gezicht en verbrijzelde onder meer zijn gehemelte en luchtpijp) en over de activiteit van de spieren rond de mond.