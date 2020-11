Fabio Jakobsen ontwaakt uit kunstmatige coma

POLEN/REGIO • Een poging om Fabio Jakobsen vrijdagmiddag uit zijn kunstmatige coma te halen, is gelukt. Dat zou zijn doorgegeven via de koersradio van de Ronde van Polen. De 23-jarige renner uit Heukelum zou naar omstandigheden in goede conditie verkeren.

Jakobsen werd sinds zijn vreselijke val van afgelopen woensdag in de Ronde van Polen in een kunstmatige coma gehouden, vanwege de ernst van zijn verwondingen. In de nacht van woensdag op donderdag werd de renner vijf uur lang geopereerd aan de verwondingen in zijn gezicht.

Eerder werd aangegeven dat op donderdag een poging zou worden ondernomen om Jakobsen uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat werd een dag uitgesteld, omdat de doktoren niets wilden overhaasten.

De situatie van Jakobsen is ernstig maar stabiel, zo is uit eerdere updates gebleken.

Volgens behandelend arts Pawel Gruenpeter is de renner bij bewustzijn, aanspreekbaar en ademt hij zelfstandig. “Hij heeft geluk gehad”, aldus Gruenpeter. “Hij moet nu gaan revalideren en mag over een tijdje naar huis.”