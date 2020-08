Wielertijdrit op 12 september in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 12 september organiseert de Stichting Wielerevenementen Groot-Ammers in samenwerking met RC Jan van Arckel de jaarlijkse wielertijdrit om de Jan van der Meijden Bokaal. De tijdrit wordt georganiseerd met toepassing van de actuele corona-maatregelen.

Aan deze individuele tijdrit kan worden deelgenomen door wielrenners (m/v) van 16 jaar en ouder die niet in het bezit zijn van een wielerlicentie (m.u.v. Basislicentie KNWU). Daarnaast moet men (aantoonbaar) woonachtig zijn in de Alblasserwaard of Vijfheerenlanden of lid zijn van RC Jan van Arckel.

Deelname is op eigen risico en het dragen van een valhelm is verplicht. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Vanaf 14.00 uur wordt er individueel gestreden over circa 13 km in de polder nabij Groot-Ammers. De start vindt plaats op het doodlopende gedeelte van de Peppelweg. Na twee ronden is de finish op de Essenweg.

Inschrijven uitsluitend vooraf per email tot en met 10 september bij: baukeminkema@hotmail.com o.v.v. naam, adres en woonplaats (bijschrijven niet mogelijk). De uitreiking van de rugnummers vindt plaats nabij de startlocatie op de Peppelweg vanaf 13.00 uur. De huldigingen vinden dit jaar plaats, direct na de laatste finish, op het parcours.

Voor nadere informatie: www.janvanarckel.nl.